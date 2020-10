Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a tranché pour la fin de son mercato !

Publié le 5 octobre 2020 à 23h00 par La rédaction

Décidé à se serrer la ceinture dans ce mercato, le Real Madrid n’a enregistré aucune arrivée, mais a poussé de nombreux indésirables vers la sortie. Il ne devrait plus y avoir de mouvement dans les dernières heures du marché.

Très tôt, le Real Madrid avait annoncé la couleur. Touché par la crise post-confinement, la Casablanca n’allait pas pouvoir réaliser d’investissement de grande ampleur sur ce mercato. Au contraire, c’est du côté des départs que les Merengue ont fait parler d’eux. Ainsi, Brahim Diaz, Sergio Reguilon, Gareth Bale, James Rodriguez et Borja Mayoral ont quitté la capitale espagnole. Longtemps pressenti pour un prêt, Luka Jovic devrait quant à lui conserver son rôle de doublure de Karim Benzema au sein de l’effectif pléthorique de Zinédine Zidane.

Zidane repart avec les mêmes… en attendant 2021