Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après Mbappé et Camavinga, le PSG et le Real Madrid vont batailler pour Aouar !

Publié le 4 octobre 2020 à 18h30 par Bernard Colas mis à jour le 4 octobre 2020 à 18h38

Très courtisé cet été, Houssem Aouar va finalement rester une saison de plus à l'Olympique Lyonnais. Le milieu devra donc attendre le prochain mercato pour changer de club, et il risque d'y avoir du monde sur lui, à commencer par le PSG et le Real Madrid.

Jean-Michel Aulas l'a confirmé ce samedi soir à L'Équipe , Houssem Aouar va bien rester à l'OL cette saison. Alors que le départ du milieu de terrain semblait acté, aucun club n'a formulé d'offre suffisamment intéressante pour convaincre le président lyonnais de libérer son joueur. Ce dernier n'avait de toute manière pas l'intention de claquer la porte de son club formateur dans les derniers instants du mercato comme l'a révélé RMC . Le Français ne voulait pas mettre dans l'embarras sa direction, qui aurait été contrainte de lui trouver un remplaçant en seulement quelques heures. De plus, Houssem Aouar est conscient que son intégration dans son nouveau club aurait été plus compliquée en s'engageant en octobre, alors que l'Euro 2021 se disputera à la fin de la saison, un objectif majeur aux yeux du milieu qui a été appelé par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus . Houssem Aouar pourra ainsi tenter de ramener l'OL en Coupe d'Europe avant de se lancer dans un nouveau défi alors qu'il sera âgé de 23 ans l'été prochain, et il devrait avoir l'embarras du choix.

Le PSG et le Real se donnent rendez-vous en 2021 pour Aouar

Ces dernières semaines, Arsenal et la Juventus se sont en effet positionnés pour récupérer Houssem Aouar, sans succès. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport dès le mois de janvier, le protégé de Rudi Garcia a également tapé dans l'œil des dirigeants du PSG. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi serait récemment revenu à la charge en se rapprochant de Jean-Michel Aulas et de l'entourage du joueur. Interrogé vendredi à son sujet, Leonardo n'a pas caché son intérêt pour le numéro 8 de l'OL :« Aouar, ça te fait un peu rêver. Mais peut-être que ce n’est pas le moment, c’est pas facile maintenant c’est un peu compliqué. » Le PSG pourrait donc se repositionner lors du prochain mercato, un scénario qui serait clairement envisagé par Nasser Al-Khelaïfi d'après L'Equipe , mais il n'est pas seul. D'après les informations divulguées par le quotidien sportif samedi, Zinedine Zidane est également un grand fan d'Houssem Aouar et garderait un œil sur lui pour renforcer l'entrejeu du Real Madrid. Habitué à rester discret en conférence de presse, l'entraîneur français n'a d'ailleurs pas hésité à ouvrir les portes de la Casa Blanca au milieu de 22 ans : « Je n'ai aucun doute sur ses qualités, c'est un très grand joueur. J'espère qu'un jour il pourrait jouer au Real Madrid, mais aujourd'hui, nous avons cet effectif et ma principale préoccupation concerne les joueurs que j'ai actuellement. » Le Real Madrid et le PSG devraient donc se retrouver à la lutte pour Houssem Aouar, et ce dernier ne sera pas l'unique joueur au cœur de cette bataille.

Les deux clubs vont également batailler pour Mbappé et Camavinga

Les deux écuries risquent en effet de faire parler d'elle lors du mercato estival 2021. Le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé et devrait se positionner sur l'attaquant l'été prochain, lorsque le principal concerné n'aura plus qu'une année de contrat. Au PSG, on espère encore voir le champion du monde prolonger son bail, mais cela ne serait pas forcément dans les plans du joueur. Reste à voir désormais si le PSG et le Real Madrid parviendront à se mettre d'accord pour un transfert de Kylian Mbappé. Le natif de Bondy n'est pas l'unique priorité de Zinedine Zidane puisque ce dernier compterait aussi sur Eduardo Camavinga pour renforcer son effectif vieillissant. Sans la crise du Covid-19, les Merengue auraient déjà lancé l'offensive pour la pépite du Stade Rennais cet été d'après la presse espagnole. Zidane devra toutefois attendre une année, et pourrait se frotter à la concurrence du PSG, également séduit par le nouvel international français. Parisiens et Madrilènes se retrouveront donc dans plusieurs dossiers brûlants du prochain marché des transferts...