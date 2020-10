Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Houssem Aouar au cœur d'une grosse opération ?

Publié le 4 octobre 2020 à 1h15 par B.C.

Alors qu'Houssem Aouar devrait rester à l'OL, la presse espagnole continue de spéculer sur l'avenir du milieu de terrain français en évoquant notamment une offre du Real Madrid incluant Mariano Diaz.

Figurant sur les tablettes de nombreux cadors européens cet été, Houssem Aouar va finalement rester à l'OL une saison de plus. Aucun club n'est en effet parvenu à convaincre Jean-Michel Aulas de lâcher son joueur, le président de l'OL ayant fixé la deadline du mercato lyonnais à vendredi. Malgré l'intérêt du PSG, du Real Madrid, d'Arsenal ou encore de la Juventus, Houssem Aouar restera donc à Lyon en l'absence de Coupe d'Europe. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le joueur pourra ainsi décider sereinement de sa prochaine destination, mais en Espagne, sa situation fait encore parler.

20M€ pour Mariano pour Aouar ?