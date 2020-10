Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a manqué le coche pour cet espoir français...

Publié le 6 octobre 2020 à 15h15 par La rédaction

Alors que Rayan Aït-Nouri a signé à Wolverhampton, Leonardo aurait tout tenté pour convaincre le latéral gauche de débarquer au PSG.

Au terme d'un mercato difficile, où les pistes se refermaient une à une, Leonardo a réussi plusieurs coups à l'approche de la deadline. Si les options d'achat de Mauro Icardi et Sergio Rico ont été levées, Alexandre Letellier et Alessandro Florenzi étaient les seules valeurs ajoutées à l'effectif parisien avant que tout ne se décante. D'abord avec le prêt de Moise Kean pour doubler le poste de buteur. Ensuite au milieu avec deux profils différents. Le défensif Danilo Pereira, prêté avec option d'achat par Porto, et le polyvalent Rafinha, arrivé gratuitement de Barcelone.

Trop tard pour Rayan Aït-Nouri