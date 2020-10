Foot - Mercato

Mercato : Quel a été le plus gros coup du mercato ?

Publié le 6 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Le mercato a fermé ses portes, après des dernières semaines très actives. Selon vous, quel a été le plus gros coup de cette session de mercato ? C’est notre sondage du jour !

Le football a connu le plus long mercato d’été de son histoire. Avec la crise du COVID-19, même le marché des transferts a en effet été impacté, avec une fin programmée ce lundi 5 octobre. Mais ces derniers mois, nous avons pu voir beaucoup de mouvements. Certains se demandaient en effet comment allait réagir le Paris Saint-Germain après la première finale de Ligue des Champions de son histoire et, surtout, comme Leonardo allait pallier les départs d’Edinson Cavani ou encore de Thiago Silva et Thomas Meunier. L’Olympique de Marseille n’a pas été en reste, tout comme le Stade Rennais. Les deux clubs de Ligue 1 se sont en effet armés pour la longue saison qui les attend. Et que dire des clubs de Premier League, qui ont encore une fois été les acteurs de ce mercato ? Sans oublier la reconstruction du FC Barcelone, ou de la Juventus...

Un mercato extralarge

Les grands noms n’ont pas manqué d’animer notre été, ainsi que le début de l’automne. Il y a eu Thiago Alcantara qui a décidé de rejoindre Jürgen Klopp à Liverpool, auréolé d’un titre en Ligue des Champions. Il y a également Gareth Bale, qui a enfin quitté le Real Madrid après des années de spéculations et a rejoint José Mourinho à Tottenham. Le FC Barcelone et la Juventus ont bouclé de leur côté un incroyable échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic, tandis qu’Edinson Cavani, libre depuis son départ du PSG, a attendu les dernières minutes du mercato pour s’engager en faveur de Manchester United. Le PSG a également bouclé quelques jolis coups. Leonardo a en effet sorti de son chapeau Alessandro Florenzi, Moise Kean ou encore Danilo Pereira, tandis que Chelsea dépensé sans compter, avec notamment Timo Werner et Kai Havertz. Mais il y a également eu d’autres coups d’éclat, comme Achraf Hakimi à l’Inter, Michaël Cuisance à l’OM, Victor Osimhen au Napoli ou encore Luis Suarez à l’Atlético de Madrid.



Selon vous, quel a été le plus gros coup du mercato ?