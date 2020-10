Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message poignant de Bouna Sarr pour ses adieux !

Publié le 6 octobre 2020 à 19h45 par A.D.

Dans les ultimes heures du mercato estival, Bouna Sarr a quitté l'OM et s'est engagé en faveur du Bayern. Tout juste arrivé à Munich, le latéral droit de 28 ans a fait passer un message fort à son club de coeur sur les réseaux sociaux.

Lors du dernier jour du mercato estival, le Bayern a arraché Bouna Sarr à l'OM. Pour une somme avoisinant les 10M€, le club bavarois s'est attaché les services du latéral droit de 28 ans. Alors qu'il vient de poser ses valises à Munich, Bouna Sarr a tenu à faire ses adieux à l'OM. Sur son compte Instagram , l'ancien protégé d'André Villas-Boas a clamé son amour pour son club de coeur.

«OM mon OM, je te dit haut et fort et sans gêne : Je t’aime»