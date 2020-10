Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bouna Sarr et Maxime Lopez laissent un souvenir impérissable à l’OM…

Publié le 6 octobre 2020 à 6h30 par Th.B.

Entraîneur de l’OM, André Villas-Boas a pris la parole sur son compte Instagram afin de remercier Maxime Lopez et Bouna Sarr partis à Sassuolo et au Bayern Munich.

Ayant joué un rôle important à l’OM ces dernières saisons, bien que le statut de Maxime Lopez ait changé suite à l’arrivée d’André Villas-Boas à Marseille à l’été 2019, Bouna Sarr et l’international espoir français ont quitté l’OM dans les toutes dernières heures du mercato. En effet, Sarr a été transféré au Bayern Munich jusqu’en juin 2024 lorsque Lopez s’en est allé du côté de Sassuolo. Le coach de l’OM a eu des mots chaleureux pour ses désormais anciens joueurs.

Villas-Boas remercie Sarr et Lopez