Mercato - OM : Les adieux de Villas-Boas à Lopez et Sarr !

Publié le 6 octobre 2020 à 1h00 par Th.B. mis à jour le 6 octobre 2020 à 1h07

Respectivement transférés au Bayern Munich et à Sassuolo, Bouna Sarr et Maxime Lopez ont reçu un message de la part de leur ancien coach à l’OM, André Villas-Boas.

En ce deadline day, l’OM a vu arriver Michaël Cuisance sous la forme d’un prêt, mais a perdu Bouna Sarr et Maxime Lopez, cadres du vestiaire olympien, de par son ancienneté pour le premier cité et le fait que l’autre ait été formé à l’OM où il a faut toutes ses classes. Sarr s’en est allé du côté du Bayern Munich et Lopez a signé en faveur du Sassuolo. Entraîneur de l’OM, André Villas-Boas a assuré qu’il continuerait à suivre leur progression et à supporter ses anciens joueurs aux grandes qualités humaines et sportives.

« À Munich arrive une personne extraordinaire, en Italie arrive du talent pur »