Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Maxime Lopez confirme la tendance pour son avenir !

Publié le 5 octobre 2020 à 18h45 par D.M.

Le frère de Maxime Lopez a confirmé des discussions entre Sassuolo et l’OM. Le milieu de terrain pourrait prendre la direction de l’Italie dans les dernières heures du mercato.

Actif dans le sens des arrivées, l’OM pourrait bien enregistrer quelques départs dans ces dernières heures de mercato. Ne rentrant pas dans les plans d'André Villas-Boas, Kostas Mitroglou pourrait quitter Marseille, tout come Maxime Lopez. Formé au club, le milieu de terrain pourrait bien se diriger vers l'Italie. Gianluca Di Marzio a indiqué que le joueur pourrait arriver à Sassuolo sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Ce lundi, l’administrateur délégué du club italien a fait le point sur ce dossier Maxime Lopez : « Ce n'est pas facile. Nous essayons de finaliser l'opération dans les prochaines heures pour réaliser le meilleur mercato possible. »

« Il y a des discussions, maintenant c’est entre les mains de l’OM et de Sassuolo »