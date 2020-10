Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Et le successeur de Wesley Fofana pourrait être…William Saliba !

Publié le 5 octobre 2020 à 16h45 par Th.B.

Parti à Leicester City pour un montant global de 40M€ bonus compris, Wesley Fofana pourrait laisser sa place à son ancien coéquipier, William Saliba. Explications.

C’était le gros dossier mercato du côté de l’ASSE. Depuis de longues semaines, Wesley Fofana était annoncé sur le départ. Leicester City et West Ham notamment ont tous deux formulé des offres de transfert pour la jeune pépite défensive âgée de 19 ans. Malgré la réticence de Claude Puel, entraîneur et membre du directoire stéphanois, les Verts ont finalement accepté l’offre de Leicester qui s’élève à 35M€ + 5M€ de bonus. Le transfert le plus important d’un point de vue financier de l’histoire du club du Forez. L’ASSE semblait souhaiter laisser sa chance à un jeune du centre de formation, mais la donne aurait changé.

L’ASSE ferait le forcing pour William Saliba !