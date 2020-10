Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, Fofana... Tout est bien qui finit bien ?

Publié le 5 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que Claude Puel a longtemps résisté pour conserver Wesley Fofana, l'entraîneur de l'ASSE n'en veut toutefois pas à son ancien joueur.

C'était le feuilleton brûlant de l'été du côté de l'AS Saint-Etienne. Après avoir refusé trois offres de Leicester, l'ASSE a finalement cédé et accepté une proposition des Foxes avoisinant les 40M€, bonus compris. Déçu de voir filer son défenseur central, Claude Puel n'en veut toutefois pas à son ancien joueur : « La question, ce n'est pas de savoir si le club ne pouvait pas dire non, il n'y a même pas de débat. Entre pérenniser le club et ses salariés et garder Wesley, il n'y a aucun débat. Le club a fait des investissements avec des budgets conséquents, il faut rembourser beaucoup de choses et se remettre au niveau des possibilités du club . » Et Wesley Fofana est sur la même longueur d'ondes.

Puel n'en veut pas à Fofana