Mercato - PSG : Pierre Ménès valide le successeur d’Edinson Cavani !

Publié le 5 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps en quête du successeur d’Edinson Cavani en attaque, le PSG va finalement accueillir Moise Kean qui débarque en prêt d’Everton. Et Pierre Ménès semble emballé par ce profil.

Depuis le départ d’Edinson Cavani qui était arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin, suivi ensuite d’Eric-Maxim Choupo-Moting après le Final 8 en août, Leonardo peinait à attirer un nouveau renfort offensif capable de venir concurrencer Mauro Icardi en attaque. Comme l’a annoncé Téléfoot dimanche matin, le PSG a finalement bouclé l’arrivée de Moise Kean (20 ans), le jeune attaquant italien d’Everton, qui va être prêté un an, réglant ainsi la succession de Cavani…

« Une excellente nouvelle »

Et via son compte Twitter , Pierre Ménès a commenté l’arrivée de Moise Kean au PSG, semblant déjà emballé par ce renfort : « L’arrivée de Keane au PSG est une excellente nouvelle. Il manquait un attaquant d’appoint dans la rotation. Mais s’il revient à son niveau de la Juve il peut viser plus haut », lâche le consultant de Canal .