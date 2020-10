Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier chaud en excellente voie ?

Publié le 5 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Confronté à de nombreux cas de joueurs en fin de contrat en juin prochain, l'OM serait toutefois en discussions avancées avec Jordan Amavi pour une prolongation de deux ans.

« Sur les prolongation, on n’a pas encore démarré de discussions avec Maxime Lopez. On a démarré un peu avec Jordan Amavi, pas officiellement mais on a eu des échanges avec Florian Thauvin. Il manque Lopez, Bouna Sarr. Petit à petit on va regarder pour prendre la meilleure décision ». Ces derniers jours, André Villas-Boas faisait le point sur la prolongation de contrat dont le bail arrive à échéance en juin prochain. Et alors qu'il a annoncé avoir amorcé des pourparlers avec Jordan Amavi, les discussions avanceraient bien pour le latéral gauche de l'OM.

Amavi vers une prolongation de deux ans ?