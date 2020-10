Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel vers la sortie !

Publié le 5 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel semble bel et bien se diriger vers un départ libre du Parc des Princes dans un an. Explications.

Ces derniers jours, l’actualité du PSG a notamment été marqué par l’échange virulent entre Thomas Tuchel, qui a critiqué le recrutement estival, et Leonardo : « On n'est pas là pour faire un procès, c'est quelque chose qui s'est passé (…) Après, ce n'est pas une question de contenu : le club n'a pas apprécié ce qui s'est passé », avait notamment répliqué le directeur sportif du PSG. La rupture semble donc actée entre les deux hommes, et l’un de deux semble d’ailleurs bien parti pour quitter le PSG en fin de saison…

Tuchel devrait partir en 2021

Comme l’ont expliqué L’Equipe et Le Parisien dimanche, Tuchel ne devrait aller au delà de son contrat actuel, qui prendra fin en juin prochain avec le PSG. L’entraîneur allemand en aurait déjà pleinement conscience, et selon son entourage, il ne serait d’ailleurs pas très motivé à l’idée de continuer l’aventure parisienne après cette saison. Son départ ne semble donc plus faire l’ombre d’un doute dans les prochains mois…