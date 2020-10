Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton Dembélé entre dans sa phase finale !

Publié le 5 octobre 2020 à 18h30 par Th.B.

Bien qu’en ce début de deadline day la tendance n’était absolument pas à un départ d’Ousmane Dembélé, tout serait en train de changer du côté de Barcelone où le joueur ne se serait même pas entrainé ce lundi. Le dossier s’anime.

En ce deadline day, le FC Barcelone pourrait recruter Memphis Depay, voire témoigner du départ d’Ousmane Dembélé. En conférence de presse, Ronald Koeman révélait samedi ne pas savoir de quoi sera fait l’avenir de son ailier, assurant ne pas évoquer ce sujet avec lui. Dimanche, après le match nul concédé par le FC Barcelone face au FC Séville au Camp Nou (1-1), l’entraîneur du Barça a assuré demeurer dans le flou concernant ce dossier. « L’avenir de Dembélé ? Qu’est-ce qui est sûr aujourd’hui dans le monde ? Je ne sais pas. Pour le moment, c’est un joueur du Barça. Il reste un jour pour les arrivées et les départs. J’ai choisi Trincão, Pedri et Pjanic. Nous avions besoin de contrôle donc c’est pour ça que j’ai fait ces changements ». Ce lundi, en ce deadline day du mercato estival, RMC Sport a dévoilé qu’Ousmane Dembélé aurait pris la décision de ne pas bouger et de rester une saison supplémentaire au FC Barcelone, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2022. Mais qu’en est-il vraiment ? La situation semblerait avoir considérablement changée les heures passant.

Ousmane Dembélé ne s’est pas entraîné ce lundi avec le groupe

Comme si le dossier Ousmane Dembélé n’était pas assez chaud, lui qui aurait contacté Paul Pogba et Kylian Mbappé selon L’Équipe en marge de sa potentielle arrivée à Manchester United, le champion du monde tricolore a, sans doute involontairement, alimenté les rumeurs sur son départ. En effet, selon les informations de Moises Llorens, journaliste pour ESPN , Ousmane Dembélé aurait débarqué à la Ciutat Esportiva ce lundi, mais serait reparti sans participer à la séance d’entraînement collective. Une information qui laisserait entendre qu’un départ du Français serait donc possible d’ici la fin du mercato. Mais SPORT nuance en expliquant que Dembélé serait tout simplement malade et serait venu à le faire savoir aux médecins du club blaugrana. Pour autant, cela ne voudrait pas dire que ses envies d’ailleurs ne seraient plus présentes.

Des heures chaudes pour l’opération Ousmane Dembélé !