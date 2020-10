Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait tranché pour la fin du mercato !

Publié le 5 octobre 2020 à 18h15 par Th.B. mis à jour le 5 octobre 2020 à 18h19

Après les officialisations des arrivées en prêt de Moise Kean et de Danilo Pereira, le PSG aurait décidé de ne pas boucler d’autres recrues d’ici la fin du mercato.

Fin mai, le PSG trouvait un accord avec l’Inter pour le transfert définitif de Mauro Icardi pour un montant de 50M€ + 6 ou 7M€ de bonus. Depuis, seuls Alessandro Florenzi et Alexandre Letellier sont arrivés à Paris. Mais ça, c’était avant la journée de dimanche et l’accélération surprise de Leonardo dans les dossiers Moise Kean et Danilo Pereira, également sous la forme d'un prêt pour une saison. Pour ce qui est de l’attaquant d’Everton, le PSG a officialisé sa venue dimanche soir. Concernant Danilo Pereira, cette opération est devenue officielle ce lundi matin à 11h. Faut-il s’attendre à des renforts d’ici la clôture du mercato à minuit ?

Pas de coup de dernière minute à la Icardi