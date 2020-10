Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Officiel : Bouna Sarr débarque au Bayern Munich !

Publié le 5 octobre 2020 à 18h14 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 18h16

Bouna Sarr, latéral polyvalent de l’Olympique de Marseille, s’est engagé en faveur du Bayern Munich.

C’est l’une des grosses surprises que peut nous réserver le mercato. Le Bayern Munich a décidé de se tourner vers l’Olympique de Marseille pour se renforcer et donc bouclé le transfert de Bouna Sarr ! Ce dernier a signé un contrat jusqu’en 2024 avec les Champions d’Europe en titre et en Bavière on semble très contents de le voir arriver. « Bouna Sarr est un arrière droit dynamique, qui s'intègre très bien dans notre approche du jeu. Il nous aidera dans une position importante » a expliqué Hasan Salihamidžić, directeur sportif du Bayern Munich, sur le site officiel du club. « Sarr apporte avec ses 28 ans, de l'expérience et de la stabilité, et nous pensons également qu'il se développera à nouveau au Bayern ».