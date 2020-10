Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une piste de dernière minute !

Publié le 5 octobre 2020 à 11h00 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit pour remplacer Bouna Sarr, en partance pour le Bayern Munich, l'OM s'intéresserait à Joakim Maehle (23 ans) qui évolue à Genk.

Les dernières heures du mercato s'annoncent bouillantes du côté de l'OM qui devrait notamment voir partir Bouna Sarr comme l'a confirmé André Villas-Boas. « Pour Bouna (Sarr), je ne peux pas me permettre de l'annoncer officiellement, sauf si cela a été officialisé durant le match. Mais oui, il a une offre du Bayern. Et l'offre inclut le prêt de Cuisance. On va voir ce qu'il va se passer, car il peut encore se passer des choses demain (lundi, ndlr) », a expliqué l'entraîneur marseillais en conférence de presse. Une situation qui pousse l'OM à se mettre en quête d'un nouveau latéral droit afin de concurrencer Hiroki Sakai, désormais seul spécialiste du poste au sein de l'effectif phocéen.

L'OM se place pour Joakim Maehle