Mercato - OM : Longoria pourrait dénicher le successeur de Bouna Sarr en Ligue 1 !

Publié le 4 octobre 2020 à 17h30 par B.C. mis à jour le 4 octobre 2020 à 17h35

Alors que Bouna Sarr se dirige vers le Bayern Munich, l'OM aurait déjà une idée de son remplaçant. D'après les informations de La Provence, Fabien Centonze serait notamment visé si le transfert du latéral droit marseillais se confirmait.

À quelques heures de la fin du mercato estival, ça s'agite en Ligue 1. Alors que le PSG se prépare à accueillir Moise Kean (Everton) et Danilo Pereira (FC Porto) en prêt, l'OM pourrait quant à lui dégraisser son effectif d'ici lundi soir. Alors qu'un départ de Duje Caleta-Car était évoqué avec insistance ces dernières heures, c'est finalement Bouna Sarr qui se prépare à quitter la cité phocéenne. D'après les informations de RMC , le latéral droit de l'OM va rejoindre le Bayern Munich contre un montant de 10M€. Pendant que ses coéquipiers affronteront l'OL dans la soirée, Bouna Sarr prendra la direction de l'Allemagne afin de passer la traditionnelle visite médicale avant de s'engager dans la foulée avec son nouveau club. Une opération de dernière minute qui va obliger l'OM à partir à la recherche de son remplaçant, et il y a urgence.

L'OM s'intéresserait à Fabien Centonze pour oublier Bouna Sarr

Avec le départ de Bouna Sarr, Hiroki Sakai va se retrouver seul dans le couloir droit de la défense, et alors que l'Olympique de Marseille va retrouver la Ligue des Champions, l'arrivée d'un nouveau latéral est une nécessité. Ce dimanche, La Provence a expliqué que Pablo Longoria avait déjà une idée concernant l'identité du successeur de Sarr en défense, sans pour autant donner de nom. Mais un peu plus tard dans la journée, le quotidien régional en a dit plus sur cette piste. En effet, l'OM s'intéresserait notamment à Fabien Centonze, joueur de 24 ans évoluant au FC Metz depuis l'été 2019. Évalué à 4M€ par le site de référence Transfermarkt , Centonze a pris part à la rencontre des Grenats face au FC Lorient (3-1) ce dimanche, ce qui pourrait être son dernier match sous les couleurs du FC Metz.

