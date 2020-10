Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Accord total pour le transfert de Bouna Sarr !

Publié le 4 octobre 2020 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 4 octobre 2020 à 16h16

Bouna Sarr ne disputera pas la Ligue des champions avec l’OM cette saison. En effet, un accord total entre les différentes parties aurait été trouvé pour le transfert du Français au Bayern Munich.

En attendant l’éventuel transfert de Duje Caleta-Car à West Ham, le club londonien étant déterminé à s’attacher les services du défenseur de 24 ans, un autre élément du secteur défensif de l’OM est sur le départ. Et cette opération serait bien plus avancée que le dossier Caleta-Car. En effet, RMC Sport a révélé ces dernières heures que Bouna Sarr pourrait quitter l’OM pour le Bayern Munich, les deux directions ayant trouvé un terrain d’entente pour un transfert à hauteur de 10M€. Foot Mercato expliquait cependant qu’un accord n’était pas encore trouvé entre le joueur et le Bayern Munich d’un point de vue contractuel, mais cela serait désormais chose faite..

Visite médicale imminente pour Bouna Sarr

C’est en effet ce que Mohamed Bouhafsi, rédacteur en chef de la section football de RMC Sport a assuré sur son compte Twitter . Selon lui, Bouna Sarr sera bientôt un nouveau joueur de l’OM, à condition que le Français parvienne à passer sa visite médicale sans encombre pour laquelle il devrait prendre l’avion pour Munich ce dimanche soir. Un contrat de quatre ans l’attendrait en Bavière grâce à un transfert de 10M€. Ce n’est donc plus qu’une question d’heures désormais.