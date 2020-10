Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le gros coup M'Baye Niang prend forme pour les Verts !

Publié le 6 octobre 2020 à 19h30 par Arthur Montagne

Au lendemain de la fermeture du mercato, l'AS Saint-Etienne n'en a peut-être pas terminé avec son recrutement puisque l'arrivée d'un joker n'est pas à exclure. Et tout laisse à penser que l'ASSE négocie avec le Stade Rennais afin d'obtenir le prêt de M'Baye Niang.

Les dernières heures du mercato ont été très chaudes en Ligue 1, et notamment à l'AS Saint-Etienne. Quelques jours après le départs de Wesley Fofana, qui a rejoint Leicester pour 40M€, bonus compris, les Verts étaient en quête d'un nouveau défenseur central et c'est dans cette optique que l'ASSE a obtenu le prêt de Panagiotis Retsos (22 ans), prêté par le Bayer Leverkusen. Mais ce n'est pas tout. En effet, le club du Forez a tenté jusqu'au bout d'obtenir les prêts de William Saliba et M'Baye Niang. Deux dossiers qui étaient très bien engagés mais qui ont capoté dans les dernières minutes du mercato. Concernant le défenseur central, l'ajout d'une clause de la part d'Arsenal aurait rendu impossible la conclusion de cette opération dans les temps. Pour l'attaquant sénégalais en revanche, le dossier n'a simplement pas pu être bouclée avant minuit. Mais alors que la piste menant au joueur d'Arsenal est définitivement enterrée, tout reste possible pour M'Baye Niang.

L'ASSE négocie toujours avec Rennes pour Niang