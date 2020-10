Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le Stade Rennais pourrait faire un gros effort pour M'Baye Niang !

Publié le 6 octobre 2020 à 18h45 par A.M.

Bien décidé à s'offrir M'Baye Niang sous la forme d'un prêt et en qualité de joker, l'ASSE négocie avec le Stade Rennais qui pourrait faciliter le départ de l'attaquant sénégalais.

Dans les dernières heures du mercato, l'AS Saint-Etienne est passée proche de s'offrir William Saliba et M'Baye Niang. Deux prêts qui semblaient en excellente voie mais dont les détails n'ont pu être réglés en temps et en heure. Toutefois, si la piste menant au défenseur d'Arsenal est définitivement refermée, la possibilité de voir débarquer l'attaquant du Stade Rennais est toujours possible. En effet, le règlement de la LFP permet à club français de recruter un joueur dans l'Hexagone en qualité de joker. Interrogé sur le sujet, Nicolas Holveck, président du club breton, a laissé planer le doute : « Je préfère ne rien commenter à ce sujet. Je n'ai pas de commentaire à faire. Il (M'Baye Niang) est dans l'effectif, à la disposition de l'entraîneur ».

Rennes pourrait prendre en charge le salaire de Niang