Mercato - ASSE : Claude Puel ne lâche rien pour M'Baye Niang !

Publié le 6 octobre 2020 à 16h45 par A.M.

Toujours autorisé à recruter un joker malgré la fermeture du mercato estival, l'ASSE serait revenu à la charge auprès du Stade Rennais afin d'obtenir le prêt de M'Baye Niang.

Après l'heure... c'est toujours l'heure ! Alors que le mercato a officiellement ses portes lundi à minuit, l'AS Saint-Etienne n'en aurait pas fini avec ses emplettes. Le règlement de la LFP stipule en effet qu'un club de Ligue 1 a le droit de recruter un joueur sous contrat qui évolue en France entre le mercato estival et celui qui se déroule au mois de janvier. Et l'ASSE compte bien profiter de cette possibilité afin de s'offrir ce fameux joker qui pourrait débarquer dans les prochaines heures. Dans cette optique, Claude Puel espère attirer un attaquant puisque Charles Abi et Jean-Philippe Krasso sont les deux seuls avant-centre de formation au sein de son effectif.

L'ASSE négocie toujours pour M'Baye Niang