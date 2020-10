Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle révélation inattendue sur le départ de Maxime Lopez !

Publié le 6 octobre 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a finalement bouclé le départ de Maxime Lopez vers Sassuolo lundi soir, le milieu de terrain français aurait, en réalité, prolongé son contrat avant d’être prêté au pensionnaire de Serie A.

« Je vous fais ce petit message pour vous dire au revoir et pour vous remercier de tous les beaux moments que j’ai passés ici. C’est un peu toute ma vie ce club et cette ville. C’est avec le cœur lourd que je parle, mais voilà je resterai le plus fidèle supporter de l’équipe. Je vous dis à bientôt et allez l’OM », lâchait Maxime Lopez lundi soir sur les réseaux sociaux au moment d’officialiser son départ de l’OM pour Sassuolo, lui qui n’avait plus qu’une année de contrat avec son club formateur. Et dans ses colonnes du jour, L’Equipe apporte de nouvelles révélations sur les coulisses du départ de Lopez.

Lopez prolongé par l’OM avant de partir ?

Selon le quotidien sportif, l’OM aurait en réalité bouclé une prolongation de contrat de Maxime Lopez d’un an, soit jusqu’en juin 2022, afin de pouvoir boucler son départ sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et lorsque Lopez aura disputé 20 matchs avec Sassuolo, l’OM percevra alors une indemnité de transfert comprise entre 1 et 3M€ pour son ancien minot.