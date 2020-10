Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’émouvant message d’adieu de Maxime Lopez

Publié le 6 octobre 2020 à 7h30 par Th.B.

Formé à l’OM, Maxime Lopez a été transféré à un an de la fin de son contrat à Sassuolo. Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, le « minot » marseillais a fait ses adieux au club de sa vie.

À l’instar de Boubacar Kamara, Maxime Lopez a fait ses classes dans les équipes jeunes de l’OM où il a été formé avant d’être lancé dans le grand bain du monde professionnel en 2016. Quatre ans après et du haut de ses 22 ans, l’international espoir français s’est envolé pour l’Italie lors du dernier jour du mercato pour signer en faveur de Sassuolo, pensionnaire de Serie A. Avant de quitter la cité phocéenne, le natif de Marseille a adressé un mot aux supporters de l’OM et au club.

« C’est avec le coeur lourd que je parle »