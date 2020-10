Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se précise pour la succession de Bouna Sarr !

Publié le 6 octobre 2020 à 14h30 par Bernard Colas

Intéressé par Joakim Maehle, Pablo Longira n'a finalement pas réussi à mettre la main sur le défenseur de Genk. Bouna Sarr n'a donc pas été remplacé, et seul le recrutement d'un joueur de Ligue 1 en tant que joker pourrait permettre à l'OM de parvenir à ses fins désormais, mais peu d'options se présentent au club phocéen.

Même si l'OM s'est montré particulièrement actif cet été, le club phocéen n'a pas rempli tous ses objectifs. Après le départ de Bouna Sarr ce lundi, la direction s'est empressée d'aller chercher un nouveau latéral droit afin de suppléer Hiroki Sakai. Pablo Longoria a ainsi décidé d'ouvrir les négociations pour Joakim Maehle, latéral droit de 23 ans évoluant à Genk. Alors que le joueur semblait intéressé par une arrivée à Marseille, son club a revu ses exigences financières à la hausse dans les dernières heures du mercato en réclamant 15M€ pour Maehle. L'OM et Genk ne sont donc pas parvenus à trouver un accord pour le transfert du Danois, obligeant les Olympiens à revoir leurs plans.

Longoria a une ouverture avec Lala, ça se complique pour Foket et Centonze

Tout n'est pas perdu pour l'OM. Comme l'année dernière avec Valentin Rongier, les dirigeants ont la possibilité de recruter un joueur de Ligue 1 en tant que « joker ». Pablo Longoria ne part pas de zéro puisque plusieurs pistes nationales avaient été activées par le directeur du football de l'OM. Comme annoncé par le 10 Sport, le club a étudié deux profils ces dernières heures : Fabien Centonze (Metz) et Kenny Lala (Strasbourg). Le nom de Thomas Foket (Reims) a également été évoqué ce lundi. L'un de ces trois joueurs pourrait donc être la prochaine recrue de l'Olympique de Marseille. Selon Foot Mercato , le clan Lala serait enchanté par une arrivée dans la cité phocéenne et attendrait un appel de Pablo Longoria, mais cela s'annonce plus compliqué avec les deux autres latéraux. FM explique en effet que Centonze risque de ne pas être libéré par le FC Metz, tout comme Foket puisque Reims compte sur le Belge cette saison. Reste alors la possibilité de recruter un joueur libre, mais aucun nom n'a filtré jusqu'à maintenant.

L'OM n'a pas beaucoup de temps