Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Buffon a joué un rôle important dans l'arrivée de Rugani !

Publié le 6 octobre 2020 à 14h40 par B.C. mis à jour le 6 octobre 2020 à 14h41

Présenté à la presse ce mardi, Daniele Rugani a révélé l'importance de Gianluigi Buffon dans son arrivée au Stade Rennais.