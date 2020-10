Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Rafinha sur son transfert au PSG !

Publié le 6 octobre 2020 à 10h45 par T.M.

Peu après minuit, le PSG a officialisé l’arrivée de Rafinha en provenance du FC Barcelone. Le Brésilien a d’ailleurs fait part de sa joie de rejoindre le club de la capitale.

L’information avait de quoi surprendre, et pourtant, elle a fini par se concrétiser. Ce lundi soir, à quelques heures de la fin du marché des transferts, la presse espagnole annonçait que le PSG négociait avec le FC Barcelone pour Rafinha. Après les arrivées de Moise Kean et Danilo Pereira, Leonardo avait donc décidé de ne pas en rester là, offrant ainsi un nouveau renfort au milieu de terrain à Thomas Tuchel. Au final, les deux clubs ont réussi à trouver un accord pour le transfert du Brésilien, qui s’est engagé jusqu’en 2023 avec le PSG. Et sur le site du club, Rafinha s’est enflammé pour son arrivée.

« J’avais très envie de venir »