Mercato - PSG : Herrera prend clairement position pour l'avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 6 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

Invité de l’émission El Larguero ce mardi, Ander Herrera s’est exprimé sur les rumeurs de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid l’été prochain, et affiche sa préférence.

Au terme d’un dernier jour qui a vu le recrutement in extremis de Rafinha en provenance du FC Barcelone, le PSG a clôturé son mercato estival ce lundi. Si les Parisiens ont perdu de nombreux joueurs en fin de contrat (Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting), Leonardo est parvenu à répondre aux attentes de Thomas Tuchel, dont les révélations la semaine dernière quant au niveau de son effectif et son souhait pour la fin du mercato, étaient pour le moins explicites. Toutefois, si le PSG n’a pas perdu de stars, l’été prochain pourrait être décisif, alors que Kylian Mbappe et Neymar, sous contrat jusqu’en 2022, n'ont pas encore prolongé avec le PSG et pourraient ainsi quitter la capitale dès l’été prochain. De quoi faire réagir Ander Herrera, qui a pris position pour l'avenir de l'international français, courtisé par le Real Madrid.

« J'espère vraiment et je souhaite que Mbappé ne finisse pas au Real Madrid »