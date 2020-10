Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Moise Kean annonce la couleur après son arrivée !

Publié le 6 octobre 2020 à 11h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a obtenu le prêt sans option d’achat de Moise Kean en provenance d’Everton pour renforcer son attaque, le père de l’attaquant italien affiche un discours rassurant et déterminé sur les intentions de son fils pour la saison à venir.

Longtemps en quête d’un gros renfort offensif pour pallier aux départs libres d’Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting cet été, le PSG a finalement jeté son dévolu sur Moise Kean (20 ans). L’attaquant italien, qui a été prêté sans option d’achat par Everton pour la saison à venir, va donc tenter de se relancer au PSG après une année délicate en Angleterre. Et le père de Moise Kean, interrogé dans les colonnes du Parisien ce mardi, assure que le jeune attaquant italien ne se laissera pas tenter par les vices de la nuit parisienne.

« On va s’organiser pour le surveiller et l’encadrer »