Mercato - PSG : Leonardo va garder la main sur cette pépite !

Publié le 6 octobre 2020 à 5h15 par T.M.

Durant ce dernier jour du mercato, Arnaud Kalimuendo a été prêté par le PSG au RC Lens. Et alors que les Lensois disposent également d’une option d’achat, Leonardo devrait tout de même avoir le dernier mot pour le jeune attaquant.

Ce dimanche, le PSG a officialisé l’arrivée de Moise Kean. L’Italien est ainsi prêté par Everton et viendra par conséquent jouer le rôle de doublure de Mauro Icardi. Un statut qui aurait très bien pu revenir à Arnaud Kalimuendo, qui est apparu avec le club de la capitale durant ce début de saison. Leonardo en a finalement décidé autrement et cette arrivée de Kean a permis au jeune Parisien d’aller s’aguerrir ailleurs. Ainsi, ce lundi, le PSG a prolongé Kalimuendo jusqu’en 2024 et l’a prêté dans la foulée au RC Lens. Et si les Nordistes disposent d’une option d’achat, elle pourrait ne pas être utile à l’avenir…

Le PSG gardera la priorité !