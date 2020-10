Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Kalimuendo quitte le PSG et rejoint le RC Lens

Publié le 5 octobre 2020 à 12h36 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 12h38

C'était attendu, Arnaud Kalimuendo (18 ans) quitte le PSG et s'engage avec le RC Lens sous la forme d'un prêt avec option d'achat après avoir prolongé son contrat à Paris.

Après avoir bénéficié d'un peu de temps de jeu en début de saison, Arnaud Kalimuendo s'est finalement engagé avec le RC Lens. Barré par la concurrence de Moise Kean au PSG, arrivé en provenance d'Everton, le jeune attaquant formé au sein du club de la capitale, a été prêté un an chez les Sang-et-Or. « Prêté par le Paris Saint-Germain pour une saison avec option l'achat, le jeune attaquant et international français Arnaud Kalimuendo (18 ans) rejoint le Racing Club de Lens pour une saison. Et est ravi d'arriver dans l'Artois », précise le communiqué des Sang-et-Or . De son côté, le PSG confirme la transaction et ajoute avoir prolongé Arnaud Kalimuendo jusqu'en 2024 avant d'acter son départ en prêt.

#Mercato Arnaud #Kalimuendo est prêté une saison avec option d'achat au Racing Club de Lens par le @PSG_inside ! "Je suis très heureux de rejoindre ce grand club et cette belle équipe."Interviews https://t.co/mx42JLF3eX#GuidésParNotreFierté #rclens pic.twitter.com/7z0tMWl7cf — Racing Club de Lens (@RCLens) October 5, 2020