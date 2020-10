Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Partis à Manchester et à Munich, Cavani et Choupo-Moting sortent du silence

Publié le 6 octobre 2020 à 6h45 par Th.B.

Ayant plus ou moins marqué l’histoire du PSG à un degré différent, Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting ont quitté le club parisien libres de tout contrat pour respectivement s’engager à Manchester United et au Bayern Munich. Les deux ex-attaquants du PSG ont livré un message aux supporters parisiens.

Le PSG ne pourra pas s’appuyer sur Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting contrairement à la saison dernière. En effet, les deux attaquants n’ont pas prolongé leurs contrats et se sont lancés un nouveau challenge à l’étranger. Héros du quart de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta, Eric Maxim Choupo-Moting a signé lundi un contrat d’un an avec le Bayern Munich. Le Camerounais a fait passer un petit message sur son compte Instagram au PSG et à ses supporters. « Un grand merci à tout le club, mes coéquipiers, le staff technique, les dirigeants et bien-sûr les supporters ! C’était un grand plaisir qui restera inoubliable pour moi ! ». Bref, à l’image de son passage à Paris qui n’a finalement duré que deux ans. Tout le contraire d’Edinson Cavani qui a parlé face cam aux supporters parisiens pour clore son aventure longue de sept années au Paris Saint-Germain avant de tenter de faire les beaux jours de Manchester United où il est contractuellement lié jusqu'en juin 2022.

« Vous les supporters qui m’avez donné votre cœur, doucement, avec le temps »