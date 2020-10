Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo avait un concurrent colossal pour Moise Kean !

Publié le 6 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a finalement bouclé le recrutement de Moise Kean cet été sous la forme d’un prêt, Leonardo a dû composer sur ce dossier avec la concurrence… de la Juventus !

Longtemps en quête d’un nouveau renfort offensif avec les départs libres d’Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting cet été, le PSG a finalement jeté son dévolu dans les dernières heures du mercato estival sur Moise Kean. L’attaquant italien de 20 ans, prêté par Everton sans option d’achat, viendra donc concurrencer Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar cette saison. Pourtant, le PSG aurait pu passer à côté de ce renfort…

La Juventus voulait rapatrier Moise Kean