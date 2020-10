Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les adieux d’Edinson Cavani !

Publié le 5 octobre 2020 à 19h30 par A.C.

Plusieurs mois après son départ, Edinson Cavani a souhaité envoyer un message à ses anciens supporters du Paris Saint-Germain.

C’est une page qui s’est tournée. Edinson Cavani, avec Zlatan Ibrahimovic et désormais Neymar, a fait l’histoire du Paris Saint-Germain. Il en est d’ailleurs le meilleur buteur et les supporters ont toujours eu un profond attachement pour lui. Les circonstances autour de son départ, ont toutefois quelque peu entaché le bilan. Comme Thiabgo Silva et Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG a proposé à Cavani de prolonger son contrat de quelques mois en juin dernier, afin de finir la Ligue des Champions. L’Uruguayen a toutefois refusé pour, à en croire certaines sources, trouver plus facilement un nouveau club. Mais il semble avoir effrayé ses courtisans les uns après les autres. Cela a tout d’abord été le cas de Benfica, puis du Napoli et enfin de l’Atlético de Madrid, où il aurait pu retrouver son compatriote Luis Suarez. Finalement, ça devrait être l’Angleterre, pour Cavani. Il serait en effet sur le point trouver son nouveau club en Premier League, puisque Goal a annoncé qu’un contrat de deux ans, avec un salaire de 11M€ par an, plus 2M€ de bonus, l’attendrait à Manchester United.

« Il s’est passé un peu de temps depuis mon départ, mais parfois c’est bien de laisser passer un peu de temps »