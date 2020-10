Foot - Mercato

Mercato : Edinson Cavani, les dessous de son imminent transfert à Manchester !

Publié le 4 octobre 2020 à 20h30 par Th.B. mis à jour le 4 octobre 2020 à 20h31

Alors qu’il aurait pu signer au Benfica Lisbonne ou encore à l’Atletico de Madrid, Edinson Cavani se trouverait à Manchester afin de s’engager pour au moins une saison avec United. Et Thiago Silva ne serait pas étranger à cette arrivée d’El Matador en Premier League.

Ne pouvant pas prolonger son aventure longue de sept saisons au PSG, Edinson Cavani a quitté le club de la capitale à la fin de son contrat, soit le 30 juin dernier. Depuis, l’international uruguayen a été annoncé dans une multitudes de clubs. Du Benfica Lisbonne à l’Atletico de Madrid, en passant par Leeds United, le FC Barcelone, le Real Madrid, voire même un retour surprise au PSG le joueur n’ayant pas écarté cette option, El Matador s’est rapproché de Manchester United ces derniers jours. Le 29 septembre dernier, Gianluca Di Marzio révélait que la direction des Red Devils s’était mise à la recherche d’un attaquant en cette toute fin de mercato. Et des discussions entre le clan Edinson Cavani et Manchester United avaient été initiées. Et ce dossier a pris une tout autre ampleur depuis. RMC Sport révélait ces dernières heures qu’un accord total aurait été trouvé entre les deux parties pour un contrat de deux saisons. Grâce à ce bail en question, l’Uruguayen percevra des revenus hebdomadaires de 220 000€. Et ce transfert va mettre fin au feuilleton Edinson Cavani, bien trop long pour certains.

Solskjaer reste muet, mais…

Ayant pu suivre chaque semaine la progression d’Edinson Cavani au PSG durant les sept dernières années, Pierre Ménès a également été très attentif aux informations circulant concernant son futur club cet été. Sur le plateau du Canal Football Club samedi, le consultant de Canal+ a poussé un ouf de soulagement, à la fois pour le joueur jusqu’ici sans club, mais aussi pour la fin des rumeurs incessantes le concernant. « Il a fini par retrouver un club. Je serais très curieux de savoir quel est son salaire, je pense qu'il doit être extrêmement inférieur à celui qu'il réclamait au début du mercato. Je pense qu’à Manchester, avec le style de jeu de l’équipe, il peut bien faire » . Mais qu’en est-il du côté de Manchester United ? En marge du match opposant Manchester United à Tottenham ce dimanche à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer a été interrogé sur la rumeur Edinson Cavani. L’entraîneur des Red Devils a refusé d’alimenter les spéculations au micro de la BBC , laissant le suspense perdurer jusqu’au bout. « Je ne peux rien dire tant que le contrat n’est pas signé, si c’est bien le cas ». Malgré ce témoignage de Solskjaer, tout serait bouclé entre Manchester United et le clan Cavani.

Une conversation déterminante avec Thiago Silva ?