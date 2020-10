Foot - Mercato

Mercato : Edinson Cavani aurait enfin trouvé un club !

Publié le 3 octobre 2020 à 21h00 par A.C.

Toujours sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani aurait vu un cador de Premier League le relancer ces dernières heures.

On ne sait toujours pas ou va jouer Edinson Cavani. Certains observateurs assuraient que l’Uruguayen allait crouler sous les offres lors de son départ du Paris Saint-Germain. Plusieurs mois ont passé... mais toujours rien. En Espagne, on semble persuadés que Cavani rejoindra l’Atlético de Madrid. Après Luis Suarez, qui a quitté le FC Barcelone au terme de son contrat, Diego Simeone souhaiterait frapper un gros coup avec l’ancien du PSG. Mais c’est sans compter sur la concurrence de la Premier League.

Tout bouclé entre Cavani et Manchester United