Mercato : Edinson Cavani prend une décision colossale pour son avenir !

Publié le 3 octobre 2020 à 9h00 par A.M.

A quelques heures de la fin du mercato, Edinson Cavani n'a toujours pas retrouvé de club. Une situation qui l'oblige à revoir ses exigences à la baisse d'un point de vue salarial.

Depuis le 30 juin dernier, Edinson Cavani attend toujours de signer dans un nouveau club. En effet, depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le Matador n'a toujours pas retrouvé de nouvelle équipe, et le temps presse. L'Uruguayen a été annoncé dans le viseur de nombreux clubs à l'image de Benfica, où il est passé proche de s'engager, ou encore Manchester United. Un retour en Amérique du Sud a même été évoqué, mais finalement, c'est bien l'Atlético de Madrid qui semble tenir la corde.

Cavani va baisser son salaire pour rejoindre l'Atlético