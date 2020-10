Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Caleta-Car déjà préparée... avec un ancien de l'ASSE !

Publié le 3 octobre 2020 à 8h30 par Th.B.

En marge de la vente de Duje Caleta-Car à West Ham, bien qu’un terrain d’entente concernant le prix de l’opération doit toujours être trouvé, l’OM se serait tourné vers la succession du défenseur qui pourrait bien être William Saliba.

Arrivé pour faire le lien entre les clubs anglais et l’OM cet hiver, Paul Aldridge pourrait enfin rendre service au club phocéen grâce au dossier Duje Caleta-Car. Intéressé par le profil du Croate, West Ham se serait déjà empressé de faire une offre certes refusée par l’OM, pas satisfait de l’indemnité de transfert, mais qui laisse la place à des négociations plus approfondies. Et dans ces derniers jours de mercato, l’Olympique de Marseille aurait déjà sa petite idée pour la succession de Caleta-Car.

William Saliba, le bon coup ?