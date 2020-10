Foot - Mercato

Mercato : Cette bombe lâchée sur l'avenir de Cavani !

Publié le 3 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Alors qu'Edinson Cavani n'a toujours pas retrouvé de club, un proche de l'Uruguayen l'annonce à l'Atlético de Madrid.

A quelques heures de la fermeture du mercato, Edinson Cavani est toujours sans club. Libre depuis la fin de son contrat au PSG, le Matador a été annoncé dans plusieurs clubs comme Benfica, Manchester United, l'Inter Milan voire des formations sud-américaines. Diego Simeone apprécie toujours autant l'Uruguayen mais l'arrivée de Luis Suarez pourrait bloquer l'arrivée d'Edinson Cavani à l'Atlético de Madrid. Et pourtant, Daniel Zicari, ancien dirigeant de Danubio et qui connaît bien le meilleur buteur de l'histoire du PSG, assure qu'il rebondira bien chez les Colchoneros .

«Cavani sera un nouveau joueur de l'Atlético»