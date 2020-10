Foot - Mercato

Mercato : Edinson Cavani va signer un contrat colossal !

Publié le 5 octobre 2020 à 14h00 par A.D.

Partagé entre l'Atlético et Manchester United, Edinson Cavani aurait choisi de rejoindre les Red Devils. L'ancien attaquant du PSG se serait laissé convaincre par le contrat XXL que lui aurait proposé Ole Gunnar Solskjaer.

En fin de contrat avec le PSG depuis le 30 juin, Edinson Cavani ne s'est toujours pas engagé avec un nouveau club. Courtisé par de nombreuses écuries européennes, El Matador aurait enfin choisi son nouveau point de chute. Malgré un intérêt prononcé pour l'Atlético, le meilleur buteur de l'histoire du PSG (200 réalisations) aurait opté pour Manchester United. Et ce, en raison du salaire colossal que lui aurait proposé les Red Devils .

Un contrat de 11M€ entre les mains de Cavani ?