Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo veut boucler deux départs en urgence !

Publié le 5 octobre 2020 à 15h30 par Amadou Diawara

Malgré les départs de Thiago Silva, d'Edinson Cavani, d'Eric Maxim Choupo-Moting et de Thomas Meunier, entre autres, Leonardo ne voudrait pas en rester là cet été. Le directeur sportif espérerait toujours se séparer de Julian Draxler et de Jesé Rodriguez avant la fin du mercato estival. Pour se faire, Leonardo serait prêt à employer les grands moyens ce lundi.

En fin de contrat cet été, Thiago Silva, Edinson Cavani, Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Meunier ont quitté les rangs du PSG. Si O Monstro et le défenseur belge ont d'ores et déjà trouvé un point de chute, les deux autres n'ont encore signé nulle part. En effet, Thiago Silva évolue aujourd'hui à Chelsea et Thomas Meunier défend désormais les couleurs du Borussia Dortmund, tandis qu'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting seraient destinés à rejoindre Manchester United et le Bayern dans les prochaines heures. Alors qu'il a offert Alessandro Florenzi, Alexandre Letellier, Moise Kean et Danilo Pereira à Thomas Tuchel, Leonardo n'aurait toujours pas achevé son mercato. En effet, le directeur sportif du PSG aurait à coeur de boucler deux ultimes dossiers avant la fin de cette fenêtre de transferts estivale : les départs de Julian Draxler et de Jesé Rodriguez.

Leonardo prêt à faire une fleur pour Draxler ?

Selon les informations de Paris Fans , le salaire de Julian Draxler resterait un obstacle pour son départ, mais le PSG aurait tout de même de quoi espérer une issue positive dans les prochaines heures. Alors que le Bayer serait toujours sur les traces de l'international allemand, le club de la capitale pourrait faire un geste pour faciliter la transaction. Pour faire des économies sur la dernière année de salaire de Julian Draxler, Leonardo serait disposé à négocier un prêt avec obligation d'achat ou un transfert sec avec échelonnement du paiement. Et s'il parvient à se séparer du milieu offensif allemand, le directeur sportif du PSG n'aurait pas prévu de recruter un remplaçant. Par ailleurs, le Hertha n'aurait pas oublié Julian Draxler. Toutefois, le club berlinois estimerait que le prix du transfert ainsi que le salaire du joueur seraient trop élevés. Dans cette optique, La Vieille Dame ne compterait se jeter sur Julian Draxler que s'il devient libre à l'été 2021.

Vers un transfert libre pour Jesé ?