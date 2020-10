Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opportunité de dernière minute pour Draxler ?

Publié le 5 octobre 2020 à 14h15 par A.M.

A un an de la fin de son contrat au PSG, Julian Draxler n'est toujours pas parti alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures. Mais le Bayer Leverkusen pourrait bien intensifier ses contactes pour l'Allemand.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Bayer Leverskusen suit avec attention la situation de Julian Draxler. Et pour cause, après avoir vendu Kai Havertz et Kevin Volland, le club allemand est en quête de renforts offensifs sur le marché. « C'est un grand joueur et il joue à la même position que Kai Harvertz (récemment transféré à Chelsea contre 80M€). Les spéculations sont donc compréhensibles et elles vont certainement continuer dans les prochaines semaines », confiait d'ailleurs Rudi Völler, directeur sportif du Bayer Leverkusen, à ce sujet. Et il n'avait pas tort.

Leverkusen revient à la charge pour Draxler, mais...