Mercato - PSG : Kylian Mbappé reçoit un énorme appel du pied pour son avenir !

Publié le 7 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. Et Ander Herrera a pris position dans ce dossier.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé, alors qu’il reste moins de deux années de contrat à l’attaquant français au sein du PSG ? Le Real Madrid, toujours autant déterminé à le recruter, aurait déjà programmé de passer à l’attaque l’été prochain si Mbappé n’a, d’ici-là, toujours pas prolongé son bail dans la capitale française. Mais Ander Herrera, le milieu de terrain espagnol du PSG, prend position publiquement dans ce dossier et tente de retenir Kylian Mbappé.

« Je souhaite qu’il ne finisse pas au Real Madrid »