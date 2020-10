Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre de Zidane prêt à faire un gros sacrifice pour son avenir ?

Publié le 7 octobre 2020 à 11h00 par B.C.

Alors qu'il entre dans sa dernière année de contrat avec le Real Madrid, Luka Modric serait prêt à revoir son salaire à la baisse afin de finir sa carrière dans la capitale espagnole.

À 35 ans et après neuf saisons au Real Madrid, Luka Modric se rapproche de la fin de sa carrière. L'international croate entre dans sa dernière année de contrat et voit son avenir s'écrire en pointillé. Alors que son départ a été évoqué ces derniers mois, lorsque le milieu semblait en difficulté, Luka Modric a profité d'un entretien accordé à la COPE pour envoyer un message clair à Zinedine Zidane et Florentino Pérez : « J'aimerais rester au Real Madrid, mais cela ne dépend pas que de moi. Il faut voir ce que le club veut et si l'entraineur me considère comme un joueur important. Mon souhait est de terminer ma carrière au Real Madrid. Je ne veux pas être un problème pour le club. » Et pour parvenir à ses fins, Luka Modric serait prêt à faire de gros efforts.

Modric prêt à revoir à la baisse son salaire