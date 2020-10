Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bouna Sarr dévoile les dessous de son départ au Bayern Munich !

Publié le 7 octobre 2020 à 19h15 par A.C.

Bouna Sarr s’est exprimé au sujet de son transfert de l’Olympique de Marseille au Bayern Munich, en toute fin du mercato.

C’est peut-être le coup le plus surprenant de ce mercato. Bouna Sarr, latéral polyvalent de l’Olympique de Marseille, a rejoint le Bayern Munich, champion d'Europe en titre, pour 10M€. En Bavière, il devrait surtout concurrencer un Benjamin Pavard pas toujours satisfaisant sur le côté droit de la défense et il semble déjà faire l’unanimité, au sein de son nouveau club. « Bouna Sarr est un latéral droit dynamique qui s’intègre très bien dans notre approche du jeu » a expliqué Hasan Salihamidzic, directeur sportif du Bayern Munich. « Il va nous aider à occuper un poste important. Sarr apporte ses 28 ans, son expérience et de la stabilité, et nous pensons également qu’il va se développer à nouveau au FC Bayern ». Désormais, à l’OM on cherche son remplaçant, avec l’arrivée de Thomas Foket du Stade de Reims, ou encore celle de Kenny Lala, qui selon nos informations est très appréciée à Marseille.

« On m’a dit qu’ils cherchaient un latéral droit de mon profil »