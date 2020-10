Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato : L’OM ne lâche pas le dossier Lala !

Publié le 6 octobre 2020 à 15h00 par Alexis Bernard

Après avoir mis de côté le dossier Lala pour se tourner vers Maehle, l’OM pourrait de nouveau revenir à la charge pour le Strasbourgeois.

Dans les dernières heures du mercato, l’OM a décidé de foncer sur Joakim Maehle, latéral de Genk. Mais les négociations n’ont finalement pas pu aboutir, l’écurie belge se montre bien trop gourmande pour le club phocéen. Pour autant, la quête d’un latéral droit est toujours d’actualité pour l’OM qui dispose de la possibilité de recruter un jouer « joker », si celui-ci évolue en Ligue 1. Et justement, il y a une piste toujours active.

Ce n’est pas terminé pour Lala