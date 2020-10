Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas en colère après le mercato de l’OM ?

Publié le 7 octobre 2020 à 9h15 par T.M.

Alors que le mercato a refermé ses portes ce lundi soir, les dernières heures ont été mouvementées à l’OM. Toutefois, sur la Canebière, André Villas-Boas n’aurait pas vraiment le sourire suite au recrutement des Phocéens. Explications.

Ça y est, les clubs peuvent enfin respirer, il n’y aura plus de départs puisque le marché des transferts a fermé ces portes. L’heure est maintenant au bilan. Du côté de l’OM, on pouvait s’attendre à pire compte tenu de la situation financière. En effet, avec des comptes dans le rouge, les Phocéens devaient vendre et auraient dû avoir du mal à recruter. Cela n’a finalement pas été le cas puisqu’André Villas-Boas a enregistré l’arrivée de 5 recrues (Gueye, Balerdi, Nagatomo, Henrique et Cuisance), tandis que seuls Bouna Sarr (Bayern Munich) et Maxime Lopez (Sassuolo) sont partis. Un bilan satisfaisant sur le papier qui ne semble toutefois pas être au goût de l’entraîneur de l’OM…

Villas-Boas remonté ?