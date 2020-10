Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée imminente à Marseille ? La réponse !

Publié le 6 octobre 2020 à 21h15 par A.M.

Afin de compenser le départ de Bouna Sarr qui s'est engagé au Bayern Munich, l'OM s'est mis en quête d'un nouveau latéral droit dans les dernières heures du mercato. En vain. Par conséquent, un joker est attendu, mais les Marseillais ne se précipiteront pas.

Le dernier jour du mercato a été très chaud du côté de l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a effectivement laissé filer Maxime Lopez à Sassuolo et surtout Bouna Sarr qui s'est engagé avec le Bayern Munich pour environ 10M€. Un départ qui a contraint l'OM à se mettre en quête d'un nouveau latéral. Après s'être penché sur Fabien Centoze (FC Metz) et Kenny Lala (Strasbourg), le club phocéen s'est finalement focalisé sur Joakim Maehle (23 ans), mais Genk a plombé ce transfert, revoyant ses exigences à la hausse dans les dernières minutes du mercato. Par conséquent, les Marseillais se retrouvent sans doublure à Hiroki Sakai et tenteront de recruter un joker en Ligue 1. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la piste menant à Kenny Lala a notamment été relancée.

Pas de joker tout de suite

Toutefois le temps presse. Et pour cause, les clubs engagés en Ligue des Champions doivent envoyer leur liste des joueurs inscrits pour participer à la compétition à l'UEFA avant minuit ce mardi. Mais selon les informations de Simone Rovera, l'OM devrait finalement prendre son temps avant de recruter un joker. Le journaliste de Téléfoot La Chaîne assure que le club phocéen compte bien recruter un nouveau latéral droit, mais prendra le temps de la réflexion afin de ne pas céder à un panic buy. Par conséquent, Hiroki Sakai devrait être le seul arrière droit à disposition d'André Villas-Boas pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.