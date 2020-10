Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les dernières heures du mercato ont tout changé à Marseille...

Publié le 6 octobre 2020 à 20h30 par A.M.

Auteur d'un mercato prometteur jusque-là, l'Olympique de Marseille a finalement rencontré des difficultés dans les dernières heures du marché, tombant sur un os nommé Genk qui n'a rien cédé pour Joakim Maehle, censé remplacer Bouna Sarr.

On prédisait l'enfer à l'Olympique de Marseille sur le marché des transferts, mais le club phocéen s'en est très bien sorti... jusqu'au dernier jour. En effet, l'OM a réussi à attirer Pape Gueye et Yuto Nagatomo libres, ainsi que Leonardo Balerdi sous la forme d'un prêt avant de s'offrir Luis Henrique pour 8M€, son seul investissement de l'été. Et alors que les Marseillais n'avaient vendus aucun joueur jusqu'au dernier jour du mercato, Maxime Lopez a été prêté à Sassuolo tandis que Bouna Sarr a rejoint le Bayern Munich pour environ 10M€, le prêt de Michael Cuisance étant inclus dans la transaction. Le départ de l'ancien Messin a contraint l'OM à s'activer afin de dénicher un nouveau latéral droit dans les dernières minutes du mercato. Après avoir écarté l'option Kenny Lala, le club phocéen s'est finalement rapidement tourné vers Joakim Maehle (23 ans), un dossier qui a viré au fiasco.

L'OM ne digère pas l'échec Maehle